Названы сроки строительства моста через Лену в Якутске

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что строительство моста через реку Лену собираются закончить к 2025 году.

«По нашим предположениям, в случае начала реализации проекта с 2020 года – проектирование, прохождение экспертизы и потом строительство – к концу 2025 года мост уже можно будет сдать. Стоимость пока, по предварительным расчетам, с НДС – 83 млрд рублей», – сказал Николаев в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, возведение конструкции планируется провести в рамках государственно-частного партнерства, часть проекта предполагается финансировать из федерального бюджета, часть – концессионерами.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что президент Владимир Путин одобрил строительство моста через Лену в Якутске.

Строительство моста через Лену стало частью программы по развитию Дальнего Востока. В городе планируется создать транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги.

Вопрос о строительстве моста через Лену журналист из Якутии задал президенту Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Путин уточнил, что в этой ситуации нужно точно просчитать стоимость моста и отдачу от его строительства.