Путин поручил представить предложения по проекту моста через Лену

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту возведения моста через реку Лену, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, поручено представить предложения», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать появившиеся на этот счет сообщения.

Накануне стало известно, что глава государства одобрил строительство автодорожного моста через Лену в районе Якутска, поддержав предложение главы Якутии Айсена Николаева.

После этого глава Якутии назвал возможные сроки возведения моста.