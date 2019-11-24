В военных ведомствах Германии и Украины обсудили «риски» встречи «нормандской четверки»

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь минобороны Германии по вопросам вооружения Бенедикт Циммер в ходе международного форума по безопасности в Галифаксе обсудили предстоящую встречу в «нормандском формате» по Донбассу.

«Стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в «нормандском формате». В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи», – передает РИА «Новости» сообщение украинского военного ведомства.

Как сообщает украинская сторона, в ходе встречи также было уделено внимание возможному визиту немецкой делегации на Украину в начале следующего года.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.