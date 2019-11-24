Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение за попытку побега

Военное следственное управление Следственного комитета предъявило обвинение экс-начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву по статье о покушении на побег, сообщил адвокат Александр Балян.

«Военные следователи предъявили моему подзащитному Михаилу Барышеву обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ (покушение на побег). Вину Барышев отрицает и мотивирует свои действия тем, что руководство военного следствия СК лично заинтересовано в его изоляции и сокрытии данных о своих финансовых связях с ним», – передает слова Баляна ТАСС.

Он заявил, что следствие по делу ведется необъективно, Балян постоянно находится под давлением.

«Мой подзащитный непосредственно перед так называемым побегом заявил отвод военному следствию и попросил передать дело в отношении него гражданским следователям, однако сотрудник военного следствия отказался даже брать в руки его заявление», – сказал адвокат.

По его словам, реального побега Барышев совершить не мог и якобы даже не собирался этого делать.

11 ноября сообщалось, что после попытки побега Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.