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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
В ряде регионов на Украине, включая Киевскую область, уже более четырех часов сохраняется воздушная тревога, охватившая в общей сложности шесть областей.
Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях Украины, включая Киевскую, сообщают данные министерства цифровой трансформации страны, передает РИА «Новости». Сигналы тревоги прозвучали также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
В Сумской области сигнал тревоги продолжается уже более четырех часов, в Черниговской – более двух часов, а в Полтавской и Харьковской областях – больше часа. По данным министерства, в 21.03 по московскому времени тревога была распространена на Черниговскую область, а спустя полчаса ее объявили в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.
Власти не уточнили причину объявления тревоги, однако подобные сигналы обычно связаны с опасностью ракетных или авиационных ударов. О пострадавших или разрушениях на момент публикации не сообщается.
В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.
Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.