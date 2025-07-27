Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Tекст: Ольга Иванова

Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях Украины, включая Киевскую, сообщают данные министерства цифровой трансформации страны, передает РИА «Новости». Сигналы тревоги прозвучали также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

В Сумской области сигнал тревоги продолжается уже более четырех часов, в Черниговской – более двух часов, а в Полтавской и Харьковской областях – больше часа. По данным министерства, в 21.03 по московскому времени тревога была распространена на Черниговскую область, а спустя полчаса ее объявили в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.

Власти не уточнили причину объявления тревоги, однако подобные сигналы обычно связаны с опасностью ракетных или авиационных ударов. О пострадавших или разрушениях на момент публикации не сообщается.

В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.