Уголовное дело возбуждено после попытки побега экс-главы ЦСКА

После попытки побега бывшего начальника управления Министерства обороны по работе с личным составом, экс-главы ЦСКА Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил следователь во втором Западном военном суде.

«30 октября Барышевым была совершена попытка побега, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 313 УК», – приводит ТАСС слова военного следователя.

Он просил суд продлить арест обвиняемому на 3 месяца в связи с тем, что Барышев хотел уехать из страны в случае привлечения его к уголовной ответственности, а также оказать давление на свидетелей по делу.

Защита обвиняемого сообщила, что экс-главе ЦСКА вменяется попытка побега из здания Главного военно-следственного управления Следственного комитета России.

«Он пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо», – сказал его адвокат.

Барышев был арестован в ноябре прошлого года, сам он заявляет, что его оговорили.