Девочке в «маске Бэтмена» сняли швы после операции в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Девочке из США Луне Феннер, известной как «ребенок в маске Бэтмена» из-за врожденного гигантского невуса на лице, сняли швы после очередной операции в Петербурге, сообщает РИА «Новости». Луна проходила лечение в частной клинике, специализирующейся на гигантских невусах, и в ближайшее воскресенье вместе с семьей возвращается домой.

Вместе с Луной аналогичное лечение проходила еще одна девочка из США по имени Деми. В сообщении клиники говорится: «Друзья, сегодня мы сняли швы и попрощались с Луной и Деми – девочки сегодня улетают... Не все удалось исправить окончательно: нижнее веко малышки Деми все ещё тянет вниз рубцом. На личике Луны все ещё остаются небольшие фрагменты рубцовой ткани».

Медики отмечают, что внешность обеих пациенток заметно меняется к лучшему в процессе лечения. Девочки не боятся врачей и изъявили желание вернуться на дальнейшее лечение.

Лечащий врач Луны Феннер, Ольга Филиппова, ранее сообщала, что лечение Луны завершено на 80%, и она вновь приедет в Петербург в 2026 году. Напомним, семья Луны прибыла в Петербург 3 мая, после чего ей имплантировали три тканевых экспандера, а вторая операция, длящаяся более шести часов, прошла 7 июля.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала про девочку Луну Феннер, известную как «девочка в маске Бэтмена», она родилась с гигантским меланоцитарным невусом, который покрывает большую часть ее лица.

Американские врачи отказались от лечения Луны, однако краснодарские медики, узнав о ее случае из интернета, предложили свою помощь.

Луна дважды приезжала в Россию для лечения.