Медведев пообещал не отменять советские акты о льготах

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет.

Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных «Единой России».

«Я сразу же сказал своим коллегам, ведущим эту работу, что ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже, если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет», – приводит его слова ТАСС.

«Не имеет никакого значения, когда он принимался, отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа на уровне российском», – добавил Медведев.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Выступая на съезде, президент Владимир Путин заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. Глава государства подчеркнул, что словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну. Президент призвал партию «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений. По словам Путина, «Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны.