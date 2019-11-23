Заказчиком рекламы наркотиков на билборде в Ташкенте назвали блогера из России

Изготовители рекламы наркотиков на билбордах в Ташкенте заявили местной полиции, что заказ на ее размещение якобы получили из России, сообщила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

В четверг жители Ташкента обратили внимание на билборды, рекламирующие интернет-ресурс по продаже наркотиков. Аналогичные билборды также обнаружены в городах Казахстана и Киргизии.

В полиции Ташкента сообщили, что в ходе проверки установили изготовителей рекламы. Ими оказались местные частные предприниматели, которых оштрафовали за нарушение порядка размещения рекламы. Билборды были демонтированы, передает РИА «Новости».

«Один из изготовителей пояснил, что получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему были перечислены на банковскую карту. Причем, он получил от блогера уже готовый к распечатке дизайн баннера также через интернет», – говорится в сообщении ведомства.

ГУВД Ташкента также сообщил, что информация о возможном размещении подобных баннеров на территории республики была передана коллегам из других регионов. «Работа по установлению заказчиков, находящихся за границей, продолжается», – добавили в ведомстве.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Сети.

МВД России предложило к декабрю 2020 года ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети.