США призвали не восстанавливать Сирию

Сирии пока не следует оказывать помощь в восстановлении, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри на заседании СБ ООН.

Он призвал к «дипломатическому и экономическому давлению на Дамаск», которое должно, по планам Вашингтона, способствовать урегулированию. США считают, что «не может быть помощи», пока не стартует «внушающий доверие политический процесс».

Джеффри выразил мнение, что Европа поддержит такую позицию, передает ТАСС.

Он назвал «любые усилия» по оказанию Сирии помощи преждевременными и призвал ООН «руководствоваться принципами необходимости достижения политического урегулирования» при оказании поддержки народу САР.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал мнение Вашингтона по данному вопросу. Он призвал «предпринять конкретные шаги в оказании комплексного гуманитарного содействия в постконфликтном восстановлении Сирии».

Напомним, в августе прошлого года в Сирии заработала госпрограмма восстановления провинции Алеппо.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии вместо США, которые не будут тратить деньги на ее возрождение.

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