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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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Порошенко хочет, чтобы все горело

Андрей Манчук, политолог
Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более радикальные шаги. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

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          Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

          Принц Мухаммед обещал Трампу помочь Сирии   26 декабря 2018, 11:20
          Фото: Reuters TV
          Текст: Петр Акопов

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          Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию.

          Не успел Трамп объявить о выводе американских войск из Сирии и получить за это от своих врагов-глобалистов очередную порцию упреков в том, что он подыгрывает Путину, как он нашел еще один повод показать американцам, как экономит их деньги. В понедельник вечером президент США написал в «Твиттере»:

          «Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимые деньги, нужные, чтобы помочь восстановить Сирию, вместо Соединенных Штатов. Видите? Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой Страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!»

          Понятно, что Трамп и так не собирался вкладывать деньги в восстановление разрушенной семилетней войной Сирии – еще в августе он объявил о том, что «США прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере 230 миллионов долларов на развитие Сирии». Речь шла о деньгах, выделяемых для тех районов, где стояли американские войска – но Трамп уже тогда был нацелен на их вывод (который он проанонсировал еще весной). Тогда же Трамп объявил и о том, что «Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам».

          Но в августе американские войска еще стояли в Сирии – и расходы на них, кстати, на два порядка превышали 230 миллионов. По данным CNBC, которая в сентябре этого года ссылалась на доклад Пентагона, с 2011 года США потратили на сирийскую операцию (понятно, что речь идет не только о войсках, но и о поставках оружия и подготовке повстанцев) 23,5 миллиарда. Астрономическая сумма? Нет, если сравнить с расходами на кампании в Ираке или Афганистане – хотя там, конечно, и масштабы американских операций и присутствия были совсем другие.

          Так что если в августе слова Трампа о саудовских деньгах для Сирии не воспринимались слишком серьезно и актуально, то теперь, после того как американцы в ближайшие месяцы покинут Сирию и контроль над всей территорией страны перейдет в руки Дамаска (за исключением части Идлиба и тех приграничных районов на севере, где пока что будет стоять турецкая армия), вопрос восстановления Сирии и того, кто будет за него платить, становится более чем актуальным.

          2019 год вообще станет годом торгов за право восстановления Сирии – и Саудовская Аравия будет играть в этом достаточно важную роль.

          И речь пойдет вовсе не о тех суммах, которые пока что выделялись – ведь в том же августе, когда Трамп отказался платить 230 миллионов, Госдеп сообщил, что «ряд зарубежных союзников и партнеров США за период с апреля согласился выделить на стабилизацию в Сирии почти 300 миллионов долларов. Саудовская Аравия намерена предоставить 100 миллионов из этих средств, а ОАЭ – 50». Эти средства даже не капля в море – на восстановление Сирии требуются огромные суммы.

          Еще год назад ООН оценивала его минимум в 250 миллиардов долларов. Президент Асад две недели назад заявил, что на восстановление мирной инфраструктуры в стране необходима сумма в размере от 250 до 400 миллиардов долларов и на это уйдет 10–15 лет. То есть уже понятно, что стране нужны будут ежегодные вливания в размере от 20 миллиардов долларов – огромные суммы по всем меркам. Однако если Сирию разрушали всем миром, то и восстанавливать ее придется точно так же, сообща.

          Понятно, что будет принята некая программа восстановления Сирии – на уровне ООН. Большую роль в восстановлении будут играть и соседи Сирии – Иран (которому нужно закрепить свое влияние), Турция (которой нужно и влияние, и возвращение беженцев), Саудовская Аравия. Вопрос политического урегулирования, то есть достижения некоего соглашения о новой послевоенной власти, выборах и прочем, конечно, важен – без него международная программа не начнется. Но ускорить выработку и подписание этого соглашения будет очень сложно – дай бог, если это удастся сделать в течение следующего года. Между тем восстановление идет уже сейчас – и его нужно ускорять в том числе и для того, чтобы стабилизировать общую ситуацию не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке.

          Россия уже неоднократно призывала все страны подключиться к процессу – еще прошлой осенью Владимир Путин сказал, что «мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь». В августе этого года на встрече с Меркель президент России призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что будет способствовать возвращению беженцев. В октябре Путин снова вернулся к этой теме, заявив, что на повестке дня восстановление разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращение на родину миллионов беженцев, что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны:

          «Рассчитываем, что помощь сирийцам в решении этих вопросов станет совместной задачей мирового сообщества».

          И уже в середине ноября на саммите в Сингапуре Путин еще раз напомнил:

          «Конечно, мировое сообщество, прежде всего Европа, если не хочет нового наплыва мигрантов, должно об этом подумать – избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий».

          Россия готова к полноформатной работе по восстановлению инфраструктуры и рабочих мест, которая выгодна и России, и Сирии, отметил тогда Путин: «Там есть чем заниматься, в Сирии. И это касается не прямых бюджетных вложений».

          Но и европейские страны в высшей степени заинтересованы в том, чтобы восстанавливать Сирию, сказал Путин – потому что только в случае восстановления страны можно ожидать полномасштабного возвращения людей в свои родные дома.

          Европа пока что выжидает – думая, что в обмен на помощь в восстановлении можно будет требовать каких-то уступок от Путина и Асада. Немецкие политики, например, очень любят говорить о том, что «если мы, европейцы, будем участвовать в восстановлении Сирии, то мы должны воспринимать это как рычаг, дающий возможность влиять на послевоенный порядок» и «это не должно привести к тому, что мы восстановим разбомбленные Россией улицы, на которых приспешники Асада будут хватать возвращающихся беженцев для пыток в тюрьмах». Но проблема в том, что восстановление Сирии нужно в первую очередь самой Европе – чтобы решить хотя бы часть проблемы беженцев. Которые прибывают в нее уже даже не из самой Сирии – а из тех же лагерей беженцев, которые созданы для них на территории Турции. Точно так же в восстановлении Сирии нуждаются и ее арабские соседи – потому что им самим выгодно, чтобы у них под боком была мирная и богатая страна. А Сирия всегда была богатой страной – едва ли не самой богатой во всем арабском мире, если мерить не последними десятилетиями, когда в Аравии и у иракцев появились большие доходы от нефтяного и газового экспорта, а смотреть на столетия.

          Поэтому, при всем нежелании Европы и саудитов с аравийскими монархиями «давать деньги Асаду», другого варианта у них просто нет: Асад никуда не уйдет, а участвовать в процессе восстановления хотят все. Не случайно неделю назад, выступая в Вашингтоне, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «восстановление этой страны, которое когда-нибудь случится, не может финансироваться только Асадом и его друзьями – Россией и Ираном. Оно должно спонсироваться всем международным сообществом до тех пор, пока мы не увидим политический процесс, который будет нас устраивать».

          Политический процесс, который будет устраивать американцев и саудитов, они в Сирии не увидят, но арабские деньги на восстановление Сирии пойдут. Для того, чтобы заработать на этом в послевоенной Сирии как политический капитал – ведь финансировать будут в первую очередь те районы, где живут близкородственные или дружественные племена и кланы – так и вполне обычный капитал, финансовый. Потому что Сирия – это очень выгодный рынок, традиционное, на протяжении тысячелетий, перекрестье множества торговых путей и очень удобный вариант для будущих инфраструктурных проектов. Как газовых, так и транспортных. Например, в качестве части Нового шелкового пути. Теоретически один Китай с радостью восстановил бы всю разрушенную Сирию. Если бы имел на это карт-бланш и получил потом «контрольный пакет» в ее экономике. Но в этом не заинтересован ни Дамаск, ни соседи Сирии. Вообще за право восстанавливать Сирию будет идти очень жесткая экономическая война – между Саудовской Аравией, Катаром, Эмиратами, Ираном, Турцией, Китаем, да и немцы с французами подтянутся.

          Конечно, для того, чтобы Сирия полностью восстановила свое исторически очень значимое место в регионе, необходимо достигнуть умиротворения в Ираке. Да и американцы должны наконец-то оставить в покое региональную сверхдержаву Иран. Но все это можно решить только в комплексе – и поэтому восстановление Сирии может стать хорошим поводом для строительства нового, мирного Ближнего Востока.


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