Трамп сказал, на чьи деньги будут восстанавливать Сирию

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальных сетях о том, что вместо Америки Сирию будет восстанавливать Саудовская Аравия.

«Саудовская Аравия согласилась выделить средства, необходимые для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановиться своим соседям, а не великая страна США, которая находится на расстоянии 5 тыс. миль. Спасибо Саудовской А!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее руководитель национального центра управления самообороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что «позиция США указывает на полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах» Сирии.