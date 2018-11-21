Трамп подписал указ о выводе американских сил из Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на должностное лицо в Пентагоне.

Источник телеканала сообщил, что в указе изложены сроки и порядок вывода американских военных из Сирии. Он, однако, отказался разглашать эти сведения, передает ТАСС.

В Белом доме ранее отказались считать поспешным решение о выводе американских войск из Сирии. Там признали, что Пентагон воспринял это с неодобрением, и отметили, что действия Трампа поддерживают американские граждане.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Вывод контингента займет от 60 до 100 дней.