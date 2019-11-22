Медведев решил еще раз рассмотреть разницу в окладах начальников и подчиненных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности вернуться к обсуждению вопроса сокращения разницы между уровнем зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций.

«Эта тема, действительно, есть, она достаточно резонансная. Начну с того, что еще некоторое время назад у нас вообще никакой кратности не было, и то, что сейчас она присутствует, а она установлена для федеральных бюджетников и для региональных разными решениями (...), сейчас это, действительно, от одного до восьми», – сказал Медведев, передает «Интерфакс».

Он напомнил о ситуации в прошлом, когда разница в окладах между работником и руководителем бюджетной организации была в десятки раз. «Этого быть не должно, и этого сейчас нет. Мы эту разницу «схлопнули». Насчет того, чтобы ее еще сделать уже, здесь надо все-таки, если честно, подумать», – сказал премьер.

В качестве примера он привел медицинские организации, руководители которых получают зарплату в несколько раз выше, чем врачи. «Наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте мы подумаем. Я сейчас не готов сразу сказать, что нужно все это так «схлопнуть», потому что даже в советские времена все-таки разница была достаточно существенная, а это было немножко в других условиях. Но тему я услышал», – сказал премьер.

Медведев вспомнил и свою скромную зарплату во время работы в университете. «Сейчас они лучше стали, но тоже не выдающиеся, тем не менее, во многих университетах», – сказал он, уточнив, что уравнивать зарплату преподавателя и ректора, который может быть и академиком, и профессором, было бы несправедливо.

Премьер-министр напомнил, что критерии были ранее скорректированы. «Но, если коллеги считают, что они все-таки не до конца еще справедливы, мы можем еще этим позаниматься», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост зарплат.