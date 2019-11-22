Медведев решил еще раз рассмотреть разницу в окладах начальников и подчиненных

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...

Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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              Медведев решил еще раз рассмотреть разницу в окладах начальников и подчиненных

              22 ноября 2019, 20:50

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности вернуться к обсуждению вопроса сокращения разницы между уровнем зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций.

              «Эта тема, действительно, есть, она достаточно резонансная. Начну с того, что еще некоторое время назад у нас вообще никакой кратности не было, и то, что сейчас она присутствует, а она установлена для федеральных бюджетников и для региональных разными решениями (...), сейчас это, действительно, от одного до восьми», – сказал Медведев, передает «Интерфакс».

              Он напомнил о ситуации в прошлом, когда разница в окладах между работником и руководителем бюджетной организации была в десятки раз. «Этого быть не должно, и этого сейчас нет. Мы эту разницу «схлопнули». Насчет того, чтобы ее еще сделать уже, здесь надо все-таки, если честно, подумать», – сказал премьер.

              В качестве примера он привел медицинские организации, руководители которых получают зарплату в несколько раз выше, чем врачи. «Наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте мы подумаем. Я сейчас не готов сразу сказать, что нужно все это так «схлопнуть», потому что даже в советские времена все-таки разница была достаточно существенная, а это было немножко в других условиях. Но тему я услышал», – сказал премьер.

              Медведев вспомнил и свою скромную зарплату во время работы в университете. «Сейчас они лучше стали, но тоже не выдающиеся, тем не менее, во многих университетах», – сказал он, уточнив, что уравнивать зарплату преподавателя и ректора, который может быть и академиком, и профессором, было бы несправедливо.

              Премьер-министр напомнил, что критерии были ранее скорректированы. «Но, если коллеги считают, что они все-таки не до конца еще справедливы, мы можем еще этим позаниматься», – уточнил он.

              Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост зарплат.


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