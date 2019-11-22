После смерти врача, которой не помогли коллеги в Твери, завели дело

В Твери Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти врача, которая трижды обращалась к коллегам-медикам с плохим самочувствием, но они не сумели диагностировать у нее инфаркт.

В сообщении на сайте СК указывается, что вечером 30 октября 46-летняя женщина, врач лечебной физкультуры «Городской клинической больницы № 6», вызвала бригаду скорой помощи из-за плохого самочувствия.

Состояние было тяжелым, поэтому ее госпитализировали. Сотрудники медучреждения, в котором работала женщина, осмотрели ее, но отпустили домой, так как якобы «не было оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения».

В этот же день поздно вечером из-за ухудшения состояния женщина снова вызвала скорую, которая вновь не госпитализировала пациентку.

Самочувствие врача ухудшалось, поэтому рано утром 31 октября скорую помощь вызвали еще раз – бригада констатировала смерть. Причиной стало острое сердечное заболевание.

«Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кардиолог умер из-за врачебной ошибки в своей же больнице на Урале.

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