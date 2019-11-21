Кардиолог умер из-за врачебной ошибки в своей же больнице на Урале

В Нижнем Тагиле кардиолог Андрей Карасев, проработавший в больнице 36 лет, умер из-за ошибки коллег, сообщила его жена Ольга.

Женщина заявила, что ее мужа убила врачебная ошибка. Операция, которую ему делали, считается обычной и несложной, передает портал e1.ru.

«Ту операцию год назад ему назначили из-за сахарного диабета. При этом заболевании часто страдают сосуды, и из-за этого на пальце ноги началось воспаление, нагноение. Операция была несложная, не больше 15 минут», – рассказала она.

После операции врачу должны были поставить капельницу с физраствором.

«И тут он спросил: «А что мне капают?». И пожаловался, что ему нехорошо. После этих слов все и началось. За секунды он стал меняться в лице», – сообщила супруга медика.

Выяснилось, что кардиологу поставили антибиотик «Цефураксин». Этот препарат был ему противопоказан из-за аллергии.

«Андрей уже начал уходить, лицо посинело. Медсестра в панике начала бегать, пришел лечащий врач. Прикрикнул на меня, выгнал из палаты. Я ждала в коридоре», – вспоминает Ольга Карасева.

Она отметила, что в тот момент ее мужу уже ничего не могло помочь, даже если бы был введен антидот.

Проститься с кардиологом пришли пациенты и коллеги – самый большой в городе траурный зал не вместил всех людей.

После смерти Карасева было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что лечащий врач, который и должен был заниматься операцией, поручил это своему коллеге – эндоскописту.

«Тот тоже прошел обучение как хирург, имел право проводить такие операции. Видимо, посчитали, что операция пустяковая, и передали ему», – добавила Карасева.

Отмечается, что врач на суде признал свою вину. При этом виновный даже не получил судимости – ему назначили 25 тыс. рублей судебного штрафа в пользу государства. Суд учел, что преступление по ч. 2 ст. 109 УК РФ считается преступлением средней тяжести, а также что у обвиняемого не было судимостей и имеются хорошие характеристики.

На апелляцию родные Карасева подавать не стали. В данный момент они готовят гражданский иск к больнице о компенсации морального вреда.

Напомним, в конце октября президент Владимир Путин в Калининграде не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.

Глава государства также предостерег от излишней ответственности медиков при работе с обезболивающими.