Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и ... в системе ОМС такая система должна быть создана. Здесь министр (здравоохранения Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу (Татьяна Голикова), прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение», – сказал президент.

Путин также назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение».

«У нас в рамках национальных проектов есть и проект «Здравоохранение». Деньги приличные очень выделяются: до 2024 года 1 трлн 300 млрд рублей. Но этот нацпроект «Здравоохранение» сверстан таким образом, что там есть и на первичку немножко – 237 млрд рублей, но этого недостаточно», – отметил президент.

По его словам, эти средства заложены на шесть лет – до 2024 года. «С учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», – сказал Путин.

Кроме того, президент назвал проблемой «разрыв» между муниципальным и государственными уровнями управления. «Это системная проблема. Судя по тому, что на практике происходит – это потому в том числе, что у нас даже в основном законе, в Конституции, есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным», – сказал глава государства.

По словам Путина, «муниципальный – это не государственный уровень, согласно Конституции, а региональный и федеральный – это государственный», передает ТАСС.

Он не исключил принятия системных решений по изменению действующего законодательства, но при сохранении определенного уровня самостоятельности муниципалитетов. «Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой (муниципального и государственного уровней управления)», – сказал глава государства на встрече с представителями общественности.

При этом он подчеркнул, что такие изменения следует производить, «не нарушая обязательств международного характера по тому, что муниципальный уровень управления должен иметь определенный уровень, определенную степень самостоятельности». «Это мы не можем нарушать и не будем», – заверил Путин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком.

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