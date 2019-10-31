Путин высказался о злоупотреблениях при установлении инвалидности на Северном Кавказе

Ужесточить меры в отношении тех медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности, возможно, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области. Глава государства отметил, что такие случаи нередко происходят на Северном Кавказе.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и <...> в системе ОМС такая система должна быть создана», – приводит его слова ТАСС.

«Здесь министр [глава Минздрава Вероника Скворцова] присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу [Татьяна Голикова], прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение», – сказал глава государства.

Путин отметил, что тема ошибок при назначении инвалидности очень тонкая и чувствительная, как и весь вопрос положения людей, которые нуждаются в поддержке государства в связи с ограничениями по здоровью.

«К сожалению, у нас есть случаи, и не малочисленные, злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа, мы просто должны это тоже иметь в виду», – отметил глава государства.

Путин акцентировал, что именно необходимость наведения порядка в этой сфере зачастую ведет к увеличению количества тех, кому в назначении инвалидности было отказано.

Напомним, по данным Минздрава, по итогам 2018 года в России число детей с инвалидностью увеличилось почти на 20 тысяч по сравнению с 2017 годом.

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