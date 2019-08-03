В России возросло число детей с инвалидностью

По итогам 2018 года в России число детей с инвалидностью увеличилось почти на 20 тыс. по сравнению с 2017 годом, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения России.

Число детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 17 лет в 2018 году составило 586 тыс. 855, что почти на 20 тыс. больше в сравнении с прошлогодним показателем – 568 тыс. 523, передает ТАСС.

При этом доля детей с инвалидностью, которые проживают в интернатах, уменьшилась: до 10,4% в 2018 году с 11% в 2017-м.

Как и в 2017 году, большая доля детей с инвалидностью приходится на возраст от 10 до 14 лет, в 2018 году эта цифра составила почти 200 тыс.

Самыми частыми заболеваниями, вызывающими инвалидность, стали психические расстройства и расстройства поведения: 52,7 случаев в 2018 году и 50,6 в 2017 году на 10 тыс. населения.

Ранее в субботу Министерство здравоохранения России также назвало регионы, в которых по итогам 2018 года было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

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