Путин предостерег от излишней ответственности медиков при работе с обезболивающими

Медики должны быть избавлены от избыточной уголовной ответственности, когда работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами, заявил президент Владимир Путин.

Во время встречи с общественностью к Путину обратились с предложением смягчить ответственность медиков, которые не по злому умыслу могут утратить сильнодействующие обезболивающие препараты. «Я согласен», – приводит ТАСС слова главы государства.

«Но, конечно, мы, к сожалению, знаем случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты наркотические или содержащие наркотик. Здесь мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала», – указал глава государства.

«Избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать», – подчеркнул президент. По мнению Путина, из ситуации «можно выйти очень просто». «На уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер определенной нормы, может носить нормативный характер», – пояснил Путин.

Путин также не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

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