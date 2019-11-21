Россия высказалась о ситуации с чартерным авиасообщением с Египтом

Вопрос возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами может быть решен в кратчайшие сроки, учитывая прогресс в обеспечении безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявило посольство России в Каире.

«Посольство РФ в Египте обратило внимание на новости, что аэропорты египетских курортов, несмотря на проведенные работы, все еще не соответствуют российским стандартам безопасности, и возобновление чартерных рейсов задерживается на неопределенный срок», – передает ТАСС сообщение посольства.

Подчеркивается, что эти заявления – не официальная позиция России.

«Мы надеемся, что вопрос [возобновления чартерных рейсов] будет решен в кратчайшие сроки с учетом ощутимого прогресса, достигнутого Египтом в обеспечении безопасности своих аэропортов», – заявили в посольстве.

В воскресенье источник заявил, что пока откладывается прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, которое могло быть возобновлено до Нового года.

В октябре в Египте заявили, что вопрос якобы должен был решиться в ближайшее время.

Авиасообщение между странами было отменено после 31 октября 2015 года, когда на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321.

Пока авиасообщение возобновлено только с аэропортом Каира.