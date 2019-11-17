Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили

Прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, которое могло быть возобновлено до Нового года, откладывается, сообщил информированный источник.

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», – передает слова источника «Интерфакс».

Он добавил, что вопрос начнут вновь обсуждать только в 2020 году. Пока аэропорты курортов не отвечают российским стандартам безопасности.

В октябре в Египте заявили, что обсуждают с Россией технические вопросы возобновления авиасообщения с египетскими курортами, а вопрос якобы должен был решиться в ближайшее время.

Авиасообщение между странами было отменено после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. Сейчас авиасообщение возобновлено с Каиром.