Кремль прокомментировал убытки авиакомпаний от приостановки сообщения с Грузией

Кремль прежде всего волнуют вопросы безопасности граждан на территории Грузии, а вопросы об убытках авиакомпаний необходимо направить в Минтранс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле разделяют обеспокоенность за безопасность наших граждан. Все остальные вопросы – к нашему транспортному ведомству», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, разделяет ли Кремль беспокойство бизнеса относительно убытков из-за приостановки перелетов в Грузию.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений. Бюджет Грузии после введения временного запрета на полеты из России потерял 350 млн долларов.

В октябре в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

Напомним, в среду сотрудники двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию.

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