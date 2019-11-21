Раскрыты траты фонда сына Ходорковского

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР

Советские планы сегодня необходимо совместить с современной реальностьюФото: Общественное достояние
Российские железные дороги начинают одну из самых масштабных реформ с советских времен. Речь идет об изменении тарифов на грузовые перевозки, и этот, казалось бы, ведомственный параметр имеет отношение ко всей российской экономике в целом. Какие перемены планируются и как это соотносится с глобальными планами развития железных дорог России? Подробности...
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Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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    Что производят заключенные в России

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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Раскрыты траты фонда сына Ходорковского

                 21 ноября 2019, 11:10
              Фото: Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press

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              Зарегистрированный в Нью-Йорке «Институт современной России», учредителем которого выступает сын Михаила Ходорковского Павел, за время своего существования получил от американских государственных организаций и частных лиц 6 млн 216 тыс. 774 доллара в виде пожертвований и взносов.

              «Институт современной России» (Institute of Modern Russia, IMR) основан 3 февраля 2010 года Павлом Ходорковским и адвокатом из Химок Павлом Ивлевым (оба живут в США), пишет RT.

              Ходорковский-младший учился в швейцарской школе, а в 2003-м переехал в США, где получил степень бакалавра в бизнес-колледже Бабсона, рядом с Бостоном. Вместе с одногруппником по колледжу Коннелом Макгилом он основал в Соединенных Штатах стартап Enertiv Inc., который занимается разработкой и производством энергосберегающего оборудования. В 2010-х стартап привлек не менее 700 тыс. долларов инвестиций. На начальном этапе часть средств (550 тыс. долларов, как рассказывал сам Павел) в компанию сына инвестировал Михаил Ходорковский. В одном из интервью Павел признавался, что первое время отец скептически относился к его идее с бизнесом.

              Больших доходов у Enertiv нет. По данным международной базы компаний Bureau Van Dijk, операционная выручка Enertiv за 2018 год составила 160 тыс. долларов, расходная часть в отчете не указана. В компании работают два человека – вероятно, это сам Павел и его друг-сооснователь.

              Что же касается IMR, то в его высший управленческий состав по состоянию на 2017 год входили, помимо Павла Ходорковского, политолог Владимир Пастухов, жена Павла Ходорковского Олеся, в качестве финансового директора, Владимир Кара-Мурза (как старший советник по политическим вопросам) и еще четверо менее известных бизнесменов и экспертов.

              Со дня основания IMR называл себя экспертным центром, специализирующимся на публичной политике. Свою цель обозначал как «интеграцию России в сообщество развитых демократий и улучшение сотрудничества на международной арене». Он стремился стать объединяющей платформой для всей российской оппозиции.

              Основной доход в виде пожертвований на свою деятельность IMR получает от государственных организаций или от широкой общественности. Всего с момента своего основания фонд собрал в виде пожертвований или взносов 6 млн 216 тыс. 774 доллара, сообщает RT со ссылкой на отчет ИСР перед налоговой службой США (отчет за 2017 год был составлен в 2019 году, таковы особенности американского отчетного периода и исчисления финансового года). Имена доноров в отчете не раскрываются.

              В документах говорится, что IMR организовывал выставки, готовил экспертные доклады о состоянии демократии в России, организовывал конференции в Вашингтоне и в Европарламенте. Фонд также отчитывался о запуске курса лекций на базе проекта «Открытый университет» (на сайте IMR не раскрывается содержание лекций и то, где они проводились) и подготовке серии аналитических публикаций о «реформах в пост-путинской России», сообщает RT.

              «Институт современной России» также поучаствовал в создании фильма «Немцов», в котором рассказывалось о биографии политика, его работе в правительстве, реформах и научной деятельности. Фильм был снят в 2015-2016 годах и впервые показан 9 октября 2016 года на Немцовском форуме в Берлине.

              За четыре года Institute of Modern Russia потратил на выдачу грантов меньше 1,8% от общих расходов за 2014-2017 годы, выдав два гранта. 50 тыс. долларов ушло американской организации Freedom house Inc., расположенной в Коннектикуте, на «защиту демократии». Еще 21 тыс. 614 долларов отправилось в Европу на «выпуск серии исследовательских статей».

              Организация также сообщает, что у нее 3,5 тыс. подписчиков, которым она «доставляет еженедельные медиасообщения о ситуации в России».

              Основные же средства уходят на зарплаты и компенсации руководству, гонорары партнерам, а также на представительские расходы. Например, «старший советник по политическим вопросам» фонда Владимир Кара-Мурза (младший) получил в 2017 году 120 тыс. долларов. Годом ранее IMR заплатил ему 123 тыс. долларов.

              На перелеты и организацию мероприятий фонд за четыре года потратил более 350 тыс. долларов. На представительские расходы в 2017 году – 127 тыс. 907 долларов.

              По мнению политолога и журналиста Павла Данилина, все это похоже на организацию, основная цель которой обеспечить за счет американских налогоплательщиков комфортное существование своих руководителей – Павла Ходорковского, Ольги Хвостуновой и Дональда Дженсена.

              «Полагаю, сам Михаил Борисович точно так же имеет отношение к представительским расходам IMR. Для них это просто способ использовать представительские расходы для обеспечения привычного уровня жизни: комфортное передвижение, комфортное проживание. Рядовые сотрудники сидят на обычных зарплатах, и это суммы, вряд ли превышающие полторы тысячи долларов ежемесячно», – говорит Павел Данилин.

              В апреле 2017 года Минюст России признал деятельность IMR нежелательной на территории РФ.

              «Новый статус негативно отразился на финансировании», – следует из отчета ИСР перед налоговой службой США.

              «Если в 2016-м фонд закрыл год с чистой прибылью 237,677 доллара, то в 2017 году, получив 69 тыс. 620 долларов дохода, зафиксировал общий убыток в размере 528,994 доллара», – говорится в статье.

              В 2017-м, утверждается в отчете, общественная поддержка фонда упала на 13% по сравнению с 2016 годом. Падение доходов уже привело к сокращению штатных сотрудников IMR – с семи до двух человек.

              По признанию руководства фонда, желаемое ими финансирование от меценатов лежит в диапазоне от 300 тыс. до 400 тыс. долларов в год. Для повышения размера дотаций, IMR еще в 2017 году запланировал «увеличить Совет попечителей и привлечь людей, которые смогут помочь организации в ее попытках расширить свою агитацию и укрепить финансовую базу». Новыми попечителями 25 октября 2019 года стали Алина Полякова, директор-основатель проекта «Глобальная демократия и новые технологии», научный сотрудник Центра США и Европы Института Брукингса. А также предприниматель Леонид Невзлин, один из бывших руководителей «ЮКОСа». Сейчас Невзлин постоянно проживает в Израиле, скрываясь от российского правосудия. Российским судом он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств.

              По мнению политолога Олега Матвейчева, привлечение новых попечителей не поможет.

              «Если мы говорим про американских жертвователей, то им стало понятно, что они вкладывают в сомнительный актив. Если у них раньше могло быть впечатление, что они поддерживают демократию или это может быть незаметным шпионским маркетингом, то когда все разоблачилось и стало понятно, то многие жертвователи потеряли интерес. Они посчитали, что это может ударить по их репутации, с другой стороны, поняли, что эффективность их вложений будет в разы меньше. И тогда в этом для них нет никакого смысла», – заключил Матвейчев.


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