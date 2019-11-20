Песков сообщил о подготовке телемоста с лидерами России и Китая для запуска «Силы Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали возможность старта поставок газа в КНР по восточному маршруту в режиме телемоста, этот вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Было общение с Си Цзиньпином в Бразилиа буквально днями раньше на прошлой неделе. Как раз и Путин, и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через телемост совместный. Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин принимать участие в запуске газопровода «Силы Сибири» 2 декабря.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Китая в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту, передает РИА «Новости».

Ранее источник заявил, что запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на 2 декабря, а не на 20 декабря, как планировалось ранее. В Пекине подтвердили эту информацию.

В октябре Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

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