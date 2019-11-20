Власти назвали причину гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе

Причиной порыва трубопровода в Пензе, из-за которой автомобиль с двумя мужчинами провалился в яму с кипятком, могла стать повышенная транспортная нагрузка на участок с подземной теплотрассой, сообщило правительство региона.

«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», – сообщило областное правительство, передает РИА «Новости».

Яма образовалась на автомобильной стоянке. Минивен LADA Largus, в котором находились 49-летний и 54-летний мужчины, провалился под асфальт. В результате трагедии оба человека погибли.

Жители Пензы сообщили в СМИ, что яма с кипятком образовалась еще в прошлом месяце.