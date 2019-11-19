Автомобиль провалился под землю в Пензе, есть жертвы

В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина, в результате два человека погибли, сообщили представители силовых структур региона.

В областном главке МЧС отметили, что асфальт провалился под автомобилем на стоянке возле магазина по адресу: улица Аустрина, 37 около 9.40 мск, передает РИА «Новости».

«В результате обвала провалился в яму автомобиль «Лада Ларгус», к сожалению, имеются погибшие», – сообщили в ведомстве, уточнив, что спасители уже извлекли погибших и автомобиль.

По данным старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, погибли два человека, их личности устанавливаются. Она уточнила, что прокуратура начала проверку, на месте работает прокурор Октябрьского района Пензы.

Также на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство следственного управления.

На фотографиях, предоставленных пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что автомобиль полностью ушел под землю в яму в асфальте, из которой идет пар.

Ранее сообщалось, что автомобиль провалился под асфальт в Самаре.