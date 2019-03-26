Автомобиль провалился под асфальт в Самаре

В одном из дворов Самары легковой автомобиль провалился под асфальт, сообщил представитель регионального МЧС.

Согласно информации службы спасения Самарской области, инцидент случился во вторник утром по адресу: Малогвардейская, 94. Как следует из опубликованных фотографий, автомобиль LadaKalina провалился передней частью примерно на половину корпуса в образовавшуюся яму, пишет РИА «Новости».

«В момент провала в автомобиле никого не было. В результате инцидента никто не пострадал», – отметили в МЧС.

В администрации города рассказали, что на месте происшествия побывали представители «Предприятия тепловых сетей», департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Самарского района.

Сейчас службы и администрация выясняют причины происхождения провала.