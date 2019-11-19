Пензенская яма с кипятком образовалась за месяц до трагедии

Жители Пензы рассказали, что яма с кипятком, в которую провалился автомобиль с двумя людьми, образовалась еще в прошлом месяце.

По словам местных жителей, яма шириной в несколько метров образовалась на этом месте в октябре после начала отопительного сезона. По данным УГИБДД яма образовалась из-за размыва грунта. Под этим местом находятся тепловые сети.

«Приехала машина и засыпала эту яму. Не заделывали, а просто засыпали», рассказала жительница города Оксана Советкина «Пятому каналу».

«Мы ожидали, что рано или поздно здесь провалится машина. Мы с ребенком каждый день тут ездим. Вот провалишься и сваришься заживо. А всем все равно», – отмечает Анна Шибаева.

Технический директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев рассказал, что организация не проводила работы в этом месте.

«В этом году мы сети здесь не ремонтировали. Никаких парений не поступало. Все было в норме. То, что люди сказали – это рыночная информация. Порыв может произойти на любой трубе. Ремонт теплосетей не проводился с 90-х годов. В последние три года компания вложила миллиард в ремонт сетей, но этого недостаточно. Но работы по контролю мы проводим ежедневно, как предписано должностными инструкциями», – сказал он.

Яма образовалась на автомобильной стоянке. Минивен LADA Largus, в котором находились 49-летний и 54-летний мужчины, провалился под асфальт. В результате трагедии оба человека погибли.

Ранее в Новосибирске женщина с ребенком упали в яму с кипятком на пешеходном тротуаре.