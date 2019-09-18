Женщина с ребенком упали в яму с кипятком в Новосибирске

Женщина с ребенком упали в яму с кипятком на пешеходном тротуаре в Новосибирске, сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве сообщили, что пострадавших с сильными ожогами доставили в больницу, ребенок находится в реанимации.

«Вчера вечером женщина с коляской шла по тротуару, они упали в яму с горячей водой. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок в реанимации, состояние стабильно тяжелое», – передает ТАСС сообщение минздрава.

В августе в Омске 10-летний мальчик упал в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы с горячей водой.

Напомним, в январе 2016 года трое восьмилетних школьников на Камчатке погибли после того, как один из них провалился в накрытую легким настилом яму с кипятком, а двое других пытались его спасти, но тоже упали.