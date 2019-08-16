Ребенок упал в яму с кипятком в Омске

В Омске 10-летний мальчик упал в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в региональном СК.

Как говорится в сообщении на сайте регионального СК, 26 июля произошла авария на тепловой сети вблизи дома 7 корпус 6 по улице Завертяева в Омске, в результате которой возник прорыв горячей воды.

Аварию коммунальщики устранять не спешили, в результате чего 28 июля около 22.00 проходивший мимо 10-тилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, получив множественные ожоги тела.

«В настоящее время ребенок находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение. Следствием проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося», – сообщили в СК.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ведется следствие.

Напомним, в январе 2016 года трое восьмилетних школьников на Камчатке погибли после того, как один из них провалился в накрытую легким настилом яму с кипятком, а двое других пытались его спасти, но тоже упали.