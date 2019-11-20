После смерти пациентки, которую не перевели в больницу из-за долгов, возбудили дело

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти женщины в частной клинике, где персонал якобы отказал родственникам в переводе в другую клинику из-за долгов по оплате услуг, сообщает ГСУ СК по городу.

«По данным следствия, 9 ноября в частную клинику, расположенную на западе Москвы, поступила женщина, которая была введена в медикаментозную кому и помещена в реанимацию. Через несколько дней она скончалась в клинике», – говорится на сайте ведомства.

Родственница ранее сообщала, что сотрудники клиники якобы не разрешали перевести пациентку для лечения в другую больницу из-за задолженности по оплате услуг.

«По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами ГСУ СК по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками частной клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки», – отметил СК.

Ранее сообщалось о проверке, начатой по этому делу.