СК проверит данные о смерти пациентки в Москве из-за долгов перед частной клиникой

Следственный комитет России проверит сообщение одного из федеральных телеканалов о гибели пациентки в столичной частной клинике, которую врачи якобы ввели к медикаментозную кому, не разрешив родственникам перевести ее в другое медучреждение.

«Со слов женщины, сотрудники медицинского учреждения не выдали ее сестру из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг. В процессе переговоров пациентка скончалась в больнице. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи ГСУ СК России по городу Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Ранее в Москве пациентка частной клиники погибла после проведения косметологической процедуры.