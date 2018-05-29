Женщина в Москве скончалась после косметологической процедуры

После косметологической процедуры в одной из частных клиник Москвы скончалась 51-летняя пациентка.

Женщина обратилась в клинику на северо-западе Москвы 23 мая за косметоогической услугой. «После проведения услуги женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Работники клиники вызвали скорую медицинскую помощь», – сообщает управление СК России по Москве.

Пострадавшая была доставлена в больницу в бессознательном состоянии, 27 мая она скончалась.

Следственные органы проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.

В четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил, что причины предыдущих смертей пациенток в клиниках пластической хирургии связаны с инфицированием.

Напомним, в апреле женщина умерла в одной из частных столичных клиник пластической хирургии во время операции. Через две недели во время «пластики» умерла еще одна пациентка.