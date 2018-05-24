Стала известна причина смерти пациенток в клинике пластической хирургии

Смерти нескольких пациенток в столичной клинике пластической хирургии связаны с инфицированием; специалисты проверяют лекарственные препараты, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что «экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней», источник инфицирования уточняется, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле женщина умерла в одной из частных столичных клиник пластической хирургии во время операции. Через две недели во время «пластики» умерла еще одна пациентка.