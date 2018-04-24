Женщина умерла во время «пластики» в Москве

Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в ходе пластической операции в одной из московских клиник.

Женщина умерла на операционном столе во время проведения пластической операции в частной клинике в Чапаевском переулке в Москве, сообщает ГСУ СК по Москве.

Инцидент произошел 15 апреля. После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося. Будет допрошено руководство и все сотрудники клиники, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Это не первый подобный случай. В марте 2017 года в одной из клиник в Москве на следующий день после пластической операции скончалась женщина.

В феврале 2016 года в Ростовской области женщина умерла после операции по омоложению лица.