Вторая за две недели пациентка в Москве умерла после пластической операции

В связи с гибелью 29-летней женщины в частной клинике в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-центр Следственного комитета России.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным следствия, 25 апреля 2018 года после проведения пластической операции в одной из частных клиник, расположенной по улице Троицкой в городе Москве, самочувствие 29-летней женщины ухудшилось. Скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где женщина, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

В Следственном комитете отметили, что в производстве сейчас находится целый ряд материалов проверок и уголовных дел о причинении вреда здоровью и гибели людей, пользовавшихся услугами указанной клиники в течение 2018 года.

За последние две недели это уже второй подобный случай в столице. 15 апреля умерла пациентка частной клиники, впавшая в кому во время операции на груди.

В марте 2017 года в одной из клиник в Москве на следующий день после пластической операции также скончалась женщина.