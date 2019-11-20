Украина решила потребовать от России компенсацию за порты Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена потребовать от правительства России компенсацию за убытки, понесенные в связи с потерей портов в Крыму.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд гривен (51,2 млн долларов)», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что намерены до конца 2019 года направить требования о компенсации убытков непосредственно правительству России. «Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», – заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.

В августе «Госгидрография» Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать морской режимный район вокруг Крыма, чтобы не допустить заход судов в крымские порты.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.