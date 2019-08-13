На Украине предложили способ не пускать суда в порты Крыма

«Госгидрография» Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать морской режимный район вокруг Крыма, чтобы не допустить заход судов в крымские порты.

«Учреждение выступает с инициативой создать морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова», – говорится на сайте «Госгидрографии».

Глава организации Александр Щипцов сообщил, что объявление режимного района позволит Украине «не только противодействовать агрессору», но и «обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом».

«Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян картографирования указанного региона», – приводятся его слова на сайте «Госгидрографии».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.