Россия и Китай согласовали план урегулирования на Корейском полуострове

Москва и Пекин согласовали новый проект плана по урегулированию на Корейском полуострове, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов.

Моргулов сообщил, что «буквально на днях» Москва и Пекин согласовали обновленную версию документа, однако «речь идет о проекте плана [по урегулированию на Корейском полуострове], [по этой причине] пока его детали не раскрываются», передает ТАСС.

По словам замглавы российского МИД, план будет представлен первому заместителю министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая находится в Москве.

«Госпожа Цой Сон Хи уже прибыла в Россию для стратегического диалога. Думаю, мы воспользуемся возможностью, чтобы ознакомить наших северокорейских партнеров, но также обязательно ознакомим и американских партнеров, и остальных», – пояснил дипломат.

«Мы посмотрим, как этот документ можно будет использовать, чтобы продвигаться к урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова», – отметил Моргулов.

Он обратил внимание, что Россия активно призывает Соединенные Штаты и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. «Только путем мирного диалога можно решать те проблемы, которые существуют в отношениях между двумя странами, а главное – наращивать доверие», – подчеркнул дипломат.

Замглавы российского МИД напомнил, что «председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сказал о том, что если до начала 2020 года не произойдет серьезных прорывов, [то] Северная Корея может задуматься об изменении нынешнего курса [по отношению к США]». «Надеемся, что в ближайшее время контакты [между Вашингтоном и Пхеньяном] возобновятся и [у властей КНДР] потребности в том, чтобы менять курс не будет», – указал Моргулов.

Напомним, в Совбезе России предупреждали, что ситуация вокруг Корейского полуострова в 2020 году может обостриться, если Вашингтон не улучшит отношения с Пхеньяном.

В начале октября в КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США, решив приостановить контакты с Вашингтоном до конца года. В начале ноября стало известно о скором визите спецпосланника Госдепа США по КНДР в Москву.

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