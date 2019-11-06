Спецпосланник Госдепа США посетит Москву

Спецпосланник Госдепа США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву 6–9 ноября для обсуждения дальнейшего взаимодействия России и США по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«Спецпосланник Госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6–9 ноября 2019 года. Он проведет встречи с российскими официальными лицами, в рамках которых будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи», – сообщили в посольстве США в России, передает РИА «Новости».

Он также встретится с экспертами в этой области и посетит Московскую конференцию по нераспространению, которая пройдет 7–9 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 250 экспертов из 40 стран мира.

Ранее в Совбезе заявили, что ситуация вокруг Корейского полуострова может обостриться в 2020 году, если Вашингтон не улучшит отношения с Пхеньяном.