Совбез предрек вероятное обострение ситуации вокруг Корейского полуострова

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов считает, что ситуация вокруг Корейского полуострова может обостриться в 2020 году, если Вашингтон не улучшит отношения с Пхеньяном.

«Не приходится сомневаться в том, что если Госдепу не удастся убедить Пхеньян в серьезности своих намерений наладить отношения с северокорейцами, то уже в 2020 году нас ждет обострение обстановки вокруг Корейского полуострова», – цитирует Венедиктова ТАСС.

Он также высказался и о ситуации с Договором об ограничении стратегических наступательных ограничений (СНВ), отметив, что ее еще можно исправить, если проявить максимум здравого смысла.

«Ситуация еще может быть выправлена. Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс. Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон», – заявил Венедиктов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Корейский полуостров – один из тех регионов, где может начаться Третья мировая война.