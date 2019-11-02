Фестиваль «День народного единства» стартовал в столице

Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве. Мероприятие, посвященное Дню народного единства, продлится до 4 ноября. В этом году фестиваль охватит 30 адресов по всему городу, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гостей фестиваля ожидает три новых спектакля, а также новые программы и мастер-классов. Также участники торговой и гастрономической программ из 29 регионов России удивят посетителей мероприятий своими новыми блюдами и оригинальными сувенирами, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, тематические мастер-классы пополнились новинками. Помимо занятий по гончарному делу, столярному ремеслу и урокам по приготовлению национальных блюд можно будет посетить «Студию архитектора» и мастер-класс по живописи по стеклу.

В период праздников любой желающий сможет посмотреть специально подготовленные для фестиваля спектакли. Так, проект «Сказки народов России» представит два представления. Одно из них посвящено любимым сказочным историям народов европейской части России, а второе – сказкам азиатской части России. Их представят на сцене площадки на бульваре Дмитрия Донского. Еще одной новинкой станет интерактивный спектакль «Терская История» Московского историко-этнографического театра на площади Революции.

Помимо этого, на фестивале будут работать торговые шале. Например, на Профсоюзной улице откроется шале «Мастерской добрых игрушек». На площади Революции «дебютирует» ковровская глиняная игрушка, а также сувениры и музыкальные инструменты из глины. Здесь же можно будет купить запеченное крымское варенье.

Новыми предложениями фестивального меню станут карельские лепешки сканцы, татарский пирог балеш, орловские тыквенные лепешки с кедровыми орехами, холодный пирог с сахалинской рыбой малоглазый макрурус, блины с полезным уссурийским медом и вафли с каймаком.

Фестиваль работает каждый день со 2 по 4 ноября с 10.00 до 22.00 мск, сообщается на сайте «Московских сезонов».