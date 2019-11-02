Возвращавший утерянные ордена ветеранам ВОВ мексиканец получил медаль от Минобороны России

Посол России в Мексике Виктор Коронелли наградил по представлению министра обороны Сергея Шойгу медалью «Памяти героев Отечества» мексиканца, который в течение 15 лет вместе с командой единомышленников отыскивает и покупает ордена и медали времен Великой отечественной войны, чтобы вернуть их владельцам или родственникам.

Коронелли сообщил, что Крус «много лет занимается этой работой – выкупает на аукционах и блошиных рынках советские и российские воинские награды и разыскивает владельцев или родственников в случае, если владелец ушел из жизни», передает РИА «Новости».

Когда найти погибших родственников не удается, Крус передает награды в посольство, откуда они, согласно законам, направляются в администрацию президента.

При этом «самое сложное – не выкупить награды, а найти родных».

«Вместе с Эдуардо в организации «Вечный огонь» работают абсолютно безвозмездно несколько десятков человек здесь в Мексике, и это огромный труд, достойный уважения. В качестве признания заслуг сегодня мы наградили его медалью министерства обороны – это то немногое, чем мы можем отблагодарить и ознаменовать эту работу», – добавил российский посол.

Сам мексиканский энтузиаст рассказал, в работе им помогают две организации из России – это историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ, а также общественная организация «Вымпел».

«Российские дружественные организации помогают нам в поиске людей или документов, необходимых для поиска. При помощи посольства мы уже вернули в Россию 16 наград, которые попали в семьи и музеи. Кроме того, две награды мы вернули жителям ДНР в разгар конфликта», – сказал он.

После награждения Крус передал залу военной памяти РГГУ сорок наград времен Великой отечественной войны и военных реликвий, включая ордена Славы и Красной звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих.

Директор мезоамериканского центра им. Кнорозова Галина Ершова сообщила, что Эдуардо Крус уже получал российские награды – заочно он был награжден премией Милосердие.

«Сейчас в здании РГГУ на Никольской улице создается мультимедийный центр, посвященный русской гуманитарной мысли, где один из залов станет залом памяти. Там будут размещаться медали и ордена, которые не нашли владельцев и родныхе, – добавила она.

Ранее на сахалинской свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ.