Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на сахалинской свалке

На несанкционированной свалке в Сахалине местный житель обнаружил мужской пиджак с орденами и медалями ветерана Великой Отечественной войны.

В общей сложности были найдены два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак, передает astv.ru.

Среди наград оказались Орден Красной Звезды, Орден Отечественой войны 2 степени, медаль «За победу над Японией», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «Ветеран МВД». Кроме этого, мужчина обнаружил в куче мусора ксерокопию паспорта владельца орденов. Сообщается, что уроженец Архангельской области, родившийся в 1926 году.

«Не мог пройти мимо. Никак. Отстегнул медали и ордена. Может, детям они дороги, как память. Может, найдутся его потомки. У кого поднялась рука выбросить на свалку на поляне пиджак с наградами, тем более перед Днем Победы, ума не приложу», – сказал нашедший награды мужчина.

Дочь ветерана рассказала, что пиджак с наградами выбросили на свалку сотрудники клининговой компании, наводившие порядок в квартире. По ее словам, после уборки пропали и некоторые документы и обувь.

«Они вывезли из квартиры все, что посчитали хламом. Я очень переживала, когда обнаружила, что на месте нет отцовского пиджака. Потеряла надежду, что он когда-нибудь найдется, тем более в другом районе области», – сообщила женщина.

Она также сказала, что в ближайшие дни заберет ордена отца из РО ДОСААФ Сахалинской области, куда были переданы награды.

В апреле в Саратове на свалке нашли медкарты пациентов местной больницы, а осень прошлого года в Асбесте Свердловской области на свалке были найдены папки с документами управления МВД, на некоторых из которых стоял гриф «секретно».