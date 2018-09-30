Секретные документы МВД нашли на свалке на Урале

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30 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 17:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле ответили на вопрос о поддержке Сербии после обострения в Косово
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США отнимают у России двигатель космического обогащения
Почему так много дешевой заботы о бедных
Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян
Кому выгодно устранение кандидатов в главы ДНР
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Возможность заработать свой хлеб в поте лица станет привилегией
Антон Любич, экономист
Популяризация «свободной любви», распад института семьи, распространение абортов, поощрение однополых связей и операций по смене пола. Все эти меры призваны достичь одного – ограничить количество «лишних ртов». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
На корабле дураков Сократ был бы капитаном
Андрей Тесля, кандидат философских наук
С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе Средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Новый железнодорожный прейскурант
Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...
Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропортаПодробности...
Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
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