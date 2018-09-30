Секретные документы МВД нашли на свалке на Урале

Житель Асбеста Свердловской области сообщил в социальных сетях, что обнаружил на свалке папки с документами управления МВД, на некоторых из которых стоит гриф «секретно»; полиция региона проводит проверку по данному факту.

«Подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД для проведения проверки. Они установят, подлинные это документы или нет», – сообщил ТАСС официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он сообщил, что в настоящее время сотрудники полиции связываются с автором публикации в социальной сети, чтобы выяснить у него подробности.

Автор записи не уточнил точное место находки, но рассказал, что в обнаруженных им папках присутствуют материалы по уголовным делам, документы с персональными данными сотрудников и агентов, а также секретные оперативные данные.

Горелых добавил, что, предположительно, документы были заведены в бытность начальника ОВД Асбеста Виктора Бердникова, занимавшего эту должность с 1995 по 2000 годы.

По его словам, по одной из версий, документы мог выбросить несколько лет назад уволенный по отрицательным мотивам со службы сотрудник.