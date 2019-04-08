Медкарты пациентов саратовской больницы выбросили на улицу

В Саратове во дворах аварийных домов обнаружили выброшенную медицинскую документацию на пациентов и работников одной из больниц, сообщает прокуратура Волжского района Саратова.

Документы и медицинский мусор были найдены на несанкционированны свалках на улицах Соляной и Московской, говорится на сайте ведомства.

Сейчас прокуратура выясняет, какому медицинскому учреждению принадлежат медкарты и к какому классу опасности относятся обнаруженные отходы.

Осенью прошлого года в Асбесте Свердловской области на свалке были найдены папки с документами управления МВД, на некоторых из которых стоял гриф «секретно».