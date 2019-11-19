Российские студенты подали на олимпиаду «Я – профессионал» более 675 тыс. заявок

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

Военную форму в военкоматах носили порой даже гражданские служащиеФото: Денисов Роман/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отменил еще одну реформу своего предшественника – военным комиссарам возвращают погоны. С тех пор, как Сердюков в свое время сделал военкомов гражданскими служащими, ситуация и с призывом, и с коррупцией в военкоматах существенно улучшилась. Что еще стало причиной нововведений? Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...

Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Российские студенты подали на олимпиаду «Я – профессионал» более 675 тыс. заявок

              19 ноября 2019, 18:17

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Завершилась регистрация на третий сезон олимпиады «Я – профессионал», одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Рост количества заявок составил почти 30% по сравнению с прошлым сезоном. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования.

              «За 48 дней регистрации нам удалось собрать 675 тыс. 239 заявок на олимпиаду. Вот уже третий сезон подряд самыми востребованными остаются социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады, такие как «Психология», «Лечебное дело и педиатрия», «Экономика». Из новых направлений наибольший интерес у студентов вызвали «Туризм», «Востоковедение», «Медико-профилактическое дело» и «Транспорт», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

              По ее словам, топ-10 популярных направлений выглядит следующим образом: «Психология» (26 тыс. 643 заявки), «Биология» (25 тыс. 991) и «Лечебное дело и педиатрия» (25 тыс. 878). За ними идут «Математика» (23 тыс. 783), «Экономика» (23 тыс. 259), «Программирование и информационные технологии» (21 тыс. 125), «Менеджмент» (20 тыс. 252), «Экология» (19 тыс. 952), «Языкознание и литературоведение» (19 тыс. 650) и «Дизайн» (18 тыс. 606)».

              «Я – профессионал» – один из самых популярных проектов платформы «Россия – страна возможностей». Уже третий год подряд проект помогает тысячам российских студентов поступить в вуз, продолжить образование, пополнить багаж знаний на всевозможных образовательных мероприятиях и зимних школах. Стоит отметить, что в третьем сезоне в некоторых регионах количество регистраций выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. В этот раз они вошли в десятку лидеров. Например, Краснодарский и Ставропольский края увеличили свои показатели в два раза, а Курская область – почти в четыре. В топ-3 по числу заявок вошли Москва (прирост с 124 тыс. 255 до 141 тыс. 815), Санкт-Петербург (с 49 тыс. 825 до 55 тыс. 431) и Республика Башкортостан (с 12 тыс. 768 до 32 тыс. 185)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Он уточнил, что от студентов Свердловской области пришли 26 тыс. 732 заявки (22 тыс. 571 годом ранее), от Краснодарского края – 20 тыс. 217 (10 тыс. 699 в прошлом году), от Республики Татарстан – 18 тыс. 362 заявки (14 тыс. 630 во втором сезоне). Далее количество заявок от регионов распределилось следующим образом: Волгоградская область (прирост с 11 тыс. 295 до 17 тыс. 455), Ставропольский край (с 7 тыс. 302 до 15 тыс. 909), Курская (с 4 тыс. 63 до 15 тыс. 685) и Ростовская область (с 11 тыс. 422 до 15 тыс. 344).

              Больше всего регистраций поступило от студентов следующих вузов: Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (26 тыс. 831), Башкирский государственный медицинский университет (18 тыс. 901), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (16 тыс. 514), Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (15 тыс. 911), Кубанский государственный медицинский университет (12 тыс. 910), Юго-Западный государственный университет (12 тыс. 304), Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (10 тыс. 749), Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева (10 тыс. 173), Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (9 тыс. 221) и Ульяновский государственный университет (8 тыс. 498).

              Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают, кто прошел в заключительный очный этап, который состоится зимой 2020 года. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии размером от 100 до 300 тыс. рублей.


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