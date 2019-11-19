Адвокат историка Соколова задумался о влиянии Луны на подзащитного

По одной из версий защиты, на поведение обвиняемого в убийстве Олега Соколова могла повлиять Луна, заявил адвокат историка Александр Почуев.

«Версий событий у защиты более десятка – начиная от банального убийства, как это представлено в прессе, и заканчивая какими-то мистическими версиями», – заявил адвокат, передает РИА «Новости».

В частности, он заявил о возможном влиянии Луны на поведение историка. «Недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках формулирования вопросов по предстоящей психолого-психиатрической экспертизе задали интересный вопрос по поводу фазы Луны. Оказывается, Луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время», – отметил Почуев.

Он также отметил, что вопрос о назначении Соколову психолого-психиатрической экспертизы будет решен на этой неделе.

По словам защитника, Соколову передали в СИЗО очки и «достаточно литературы, чтобы, насколько это возможно, отвлечься от ситуации». «Сокамерник, насколько мы знаем, неконфликтный», – добавил адвокат.

Ранее адвокат подтвердил попытку самоубийства историка Соколова.

Напомним, Соколов, как полагает следствие, застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался выбросить останки в реку. Он признался в убийстве и согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище».

Сейчас Соколов находится в СИЗО «Кресты».