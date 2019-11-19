Премьер Грузии пообещал «безответственной оппозиции» жесткие меры

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя применение спецназа против демонстрантов в Тбилиси, заявил, что власти и силы правопорядка действовали «абсолютно законно», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В будущем если безответственные политики повторят подобное, государство, полиция поступят также по закону и сделают то же самое», – предупредил глава грузинского кабмина.

По его словам, в Грузии гарантирована свобода выражения мнений в рамках закона.

«В течение нескольких дней все это (митинги в центре Тбилиси) продолжалось без проблем. После того, как несколько безответственных политиков призвали граждан блокировать (парламент), были возведены баррикады, а затем функционирование парламента было поставлено под угрозу, фактически напали на депутатов. Конечно же, в данных обстоятельствах было принято полностью законное решение прекратить незаконную акцию, прекратить блокаду государственного института», – сказал Георгий Гахария.

«Огонь и баррикады в центре Тбилиси абсолютно неприемлемы. Политические процессы должны проводиться в парламенте, в СМИ, у избирательных урн», – заявил он.

Накануне полиция задержала за сопротивление органам правопорядка и хулиганство 37 протестовавших. В основном к блокированию улиц и парламента призывают сторонники экс-президента Михаила Саакашвили.

Они обещают продолжить акции протеста, начавшиеся из-за провала в парламенте голосования о проведении выборов-2020 только по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной.

На выходных оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу, однако уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих.

Во вторник оппозиция расставила палатки у парламента в Тбилиси.

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